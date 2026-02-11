Ofiary są głupie. Wiem, że to brzmi źle, ale kierują się "wioskowym honorem". Ogieńzwalcza się ogniem. Żeby zabójcę zapiekło, powinny walczyć o wielomilionowe odszkodowanie, a nie "nie chcemy pięniedzy za krew". Pójdzie do więzienia, coś tam zapłaci i za 8 lat luzik. A kilkanaście milionów z komornikiem to jest jedyna konkretna kara dla takiego człowieka.