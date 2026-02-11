Ofiary Sebastiana M. przerywają milczenie. "Nie chcemy pieniędzy za krew...
Niczego dla siebie nie chcieliśmy, bo nie chcemy pieniędzy za krew naszej rodziny. Postawiliśmy warunek, że Sebastian M. ma wpłacić pieniądze na Centrum Zdrowia Dziecka mówią rodzice pary, która spłonęła w aucie na autostradzie A1. To się nie stało i nigdy nie zaczęliśmy rozmów dodają.XeNinja
Komentarze
@haohao: Wielomilionowe odszkodowanie dla organizacji to sąd przychylnij klepnie. Wycenić majątek rodzinny i połowę przekazać na cele charytatywne.
+odsiadka
Kiedy w końcu wymiar sprawiedliwości zacznie zajmować się ofiarami
a nie usprawiedliwianiem sprawców.
Jakby trafił na chujków swojego pokroju to by od niego wzięli kilka baniek w ramach ugody a potem je wydali na morderców na zlecenie żeby Sebusia ugotowali w aucie, byle nie za szybko.
Cieszył by się wolnością do pierwszego zakrętu.
Co za podczłowiek. Mam nadzieję, że dostanie maksymalny możliwy wymiar kary i regularny w------l w pace.
Chyba ze jesteś dzieciakiem, co odkrył Carmagedon to ok, rozumiem chwilowa fascynacje i takie podejście ;)
