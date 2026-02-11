.
Onet Poczta likwiduje dostęp POP3, dostęp IMAP będzie tylko dla kont płatnych
Komentarze (35)
Ich wybór, nasza prywatność sprzedawana za darmowe konto XD
Świadomy użytkownik klientów pocztowych jeśli ma u nich darmową skrzynkę to sobie przeniesie. Może też zostawić skrzynkę na usługi, które generują dużo spami, więc gdzie minusy?
więc popsuli mi trochę humor. w sumie to podwójne, bo przy okazji dowiedziałem się, że gmail zapowiedział z kolei, że wyłączy usługę pobierania poczty przez pop3 z innych serwisów
Ktoś to przerabiał może? Są jakieś sensowne obejścia?
Sukcesywnie usuwam te konto we wszystkich portalach i stronach, gdzie mam podane go2.pl.
Aczkolwiek jest tego trochę i trwa.
Zastanawia mnie tylko, co jest nie tak z rodakami, że sami się niszczą?
@ken-wawa: Bo jest zwyczajnie przestarzały. Może sobie ktoś mówić, że niebezpieczny, ale to bzdura - można szyfrować i h4xorom będzie tak samo ciężko, jak z innymi usługami.
Problem jest w tym, że POP3 nie był projektowany do obsługi z wielu urządzeń na raz, co jest w tej chwili standardem. Nie ma przez to dobrych mechanizmów synchronizacji.
Musisz sobie np. robić osobne foldery na