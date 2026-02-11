To, że onet chce zacząć więcej zarabiać, mnie nie dziwi. Ale dlaczego nie może być POP3 w pakietach płatnych tego nie rozumiem. POP3 i IMAP mają swoje wady i zalety. W końcu trzymanie wszystkich maili w chmurze jest dla mnie wariactwem. Niech się ktoś włamie do skrzynki i czyta wszystkie twoje sekrety!