Jak zmienia się zdanie ekspertów w ciągu 10 lat
W 2015 roku słyszeliśmy z ust eksperta ds. szczepień słowa: Dziecko przestało funkcjonować po szczepieniu.pancefaus
Komentarze (53)
najlepsze
Grzesiowski jeszcze wtedy nie był ekspertem!
" SCID jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw gruźlicy, a mimo to w praktyce bywa tak, że dziecko zostaje zaszczepione zanim pojawi się wynik badania. Innymi słowy: najpierw jest szczepienie, a dopiero później informacja,"
"rodzice, czekając na wynik, odraczają szczepienia. Tak nie powinno się to dziać,"
wedlug niego tutaj wszystko jest spoko bo statystycznie mala szansa ze cos sie stanie XD
Co do znaleziska w nauce eksperci zmieniają zdanie, bo nauka idzie do przodu, świat się zmienia
Tylko jak okazało się, że tak jedna szczepionka zrobiona na kolanie nie do końca działa jak powinna, to żadna autorefleksja się w głowie nie pojawiła ¯\(ツ)/¯
Zakop za szura tetele od sochy.
Wykop? To samo, odszukajcie sobie wpisy z czasów Euro 2012 jak kibolstwo nasze lało Rosjan za paradowanie z sowieckimi flagami po Warszawie. Cały Wykop wtedy oburzony "co za frajerzy".
A głupie polaczki jak te małe