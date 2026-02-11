Niezależnie od tego, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie, po jednej czy drugiej stronie, to trochę jak z kupnem bardzo drogiego sprzętu audio. W teorii ma grać o niebo lepiej, ale jeśli i tak słyszysz tylko na jedno ucho, to realnie niewiele się różni od soundbara, który miałeś wcześniej. Tyle że trudno się do tego przyznać, bo szkoda byłoby uznać, że wydało się trzy wypłaty na kolumny, które w praktyce niewiele zmieniły. Pokaż całość