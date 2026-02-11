Strażacy na procesie Majtczaka: wyciągaliśmy spaloną rodzinę z auta
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się kolejna rozprawa w sprawie tragicznego wypadku na autostradzilyncz
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się kolejna rozprawa w sprawie tragicznego wypadku na autostradzilyncz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (9)
najlepsze
To tak jak świni rzeźnik gardło poderżnie to ona umrze bo jej się krew wyleje na podłogę.
xD
Policja na miejscu go przesłuchała w charakterze świadka chyba z tego co pamietam mimo że uciekł z miejsca
Wydało się!