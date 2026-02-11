Pragnę przypomnieć, że spokojnie kilkanaście procent polaków (celowo z małej), nadal nie wierzy, że kiedykolwiek byliśmy w kosmosie, a co mówić na księżycu. Interesuję się kosmosem i na jakichś fanpejdżach o tej tematyce jest tyle takich debili, że to jest głowa mała.