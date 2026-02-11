Dzisiaj mijają 42 lata od wykonania jednego z najbardziej ikonicznych zdjęć w historii podboju kosmosu. 11 lutego 1984 roku, pod koniec misji STS-41-B wahadłowca Challenger, powstała słynna fotografia Bruce’a McCandlessa II unoszącego się samotnie nad Ziemią.
Astronauta przeszedł do historii kilka dni wcześniej – 7 lutego – odbywając pierwszy w pełni swobodny spacer kosmiczny, bez żadnej liny bezpieczeństwa, korzystając z plecaka manewrowego MMU (Manned Maneuvering Unit). To właśnie wtedy wykonano serię zdjęć, które stały się symbolem odwagi i technologicznych możliwości NASA.
Data 11 lutego przypisywana fotografii wynika z dokumentacji i archiwizacji materiałów z końcówki misji (tego dnia nastąpiło także lądowanie), stąd rocznica liczona jest według daty widniejącej przy samym zdjęciu.
Link do zdjęcia na wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:STS41B-35-1613_-_Bruce_McCandless_II_during_EVA_(Retouched).jpg
Link do misji na wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/STS-41-B
