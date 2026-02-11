Zawsze mnie śmieszy jak ktoś pisze, że pizza we Włoszech jest tania bo jest z lokalnych składników, we Francji tak samo bo coś tam mają z lokalnych składników. A w Polsce jak coś jest z lokalnych składników to jest to super powód do podniesienia cen bo "kraftowe" "tylko najlepsze lokalne składniki" "od miejscowych dostawców" XDDD Ktoś mi wymieni co w Polsce jest tanie, bo jest z lokalnych składników? XD