Zarzuty o g---t na niepełnoletniej w WOT i proba tuszowania sprawy
Por. Zbigniew K.-G. mierzy się z zarzutami gwałtu na osobie niepełnoletniej oraz podejrzeniem podawania nieletnim narkotyków. Prokuratura powiadomiła dowódcę śląskiej brygady obrony terytorialnej o zarzutach, jakie ciążą na jego żołnierzu, ten, zamiast zawiesić, awansował go na prestiżowe stanowiskoScypioAfricanus
Komentarze (51)
https://wiadomosci.wp.pl/afera-pegasusa-inwigilowano-molestowane-zolnierki-7017919848684480a
Na festynie ją puknął nie ma nic wspólnego z wot ta akcja poza osobą która jest członkiem.
