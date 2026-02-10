Por. Zbigniew K.-G. mierzy się z zarzutami gwałtu na osobie niepełnoletniej oraz podejrzeniem podawania nieletnim narkotyków. Prokuratura powiadomiła dowódcę śląskiej brygady obrony terytorialnej o zarzutach, jakie ciążą na jego żołnierzu, ten, zamiast zawiesić, awansował go na prestiżowe stanowisko