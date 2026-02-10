Absolutnie powinno być tak, że jak ktoś zajmuje dwa siedzenia to płaci za dwa siedzenia.



Absolutnie nie powinno być tak, że jak ktoś jest cięższy to płaci więcej - raz że to cyrk a dwa że to otwarta droga do innych dolar za wzrost, a potem już z górki.



Oczywiście pod kątem przyzwolenia społecznego, bo prawnie to jak linia lotnicza chce sobie kasować za nie umycie zębów to niech kasuje.