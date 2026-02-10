Im cięższy pasażer, tym wyższy koszt: Kontrowersyjna propozycja linii lotniczych
Ale będzie kwik osób cierpiących na chorobę o kodzie E66Gorbo2004
@iron_fox2:
@wczesneBordo: Niestety nie masz racji. Oni po prostu nigdzie nie latają, tylko siedzą w piwnicy/u mamy cały czas.
Moim zdaniem linie lotnicze albo powinny wymagać wykupienia drugiego miejsca od grubasów, albo blokować miejsca obok nich. Kilka godzin koło takiego knura i czujesz się, jak wyciągnięty z betoniarki
Bo dziś otyłość, jutro wysokość, a po jutrze czy jesteś zdrowy czy też nie.
Nie warto dyskryminować ludzi, czy to otyły, czy wysoki, czy niski. Jak już dyskryminacja będzie "legalna", to bardzo dodać nowe typy dyskryminacji po innych cechach. Kwestia czasu.
I nie ma to różnicy dla lini lotniczych. Bo średnia
@new-object: ale tak gwoli ścisłości to...¯\(ツ)/¯
@new-object: Z tekstu wynika, że nie chodzi o wagę, a o to, że te osoby efektywnie zajmują 2 miejsca, przez co na miejscu obok osoba ma przekichane i jest na przewoźnika wkurzona, że zapłaciła za cały fotel, a miała pół. Ale to trzeba przeczytać XD. Żeby się cokolwiek wyrównało, to obok każdego grubasa trzeba
bilet lotniczy powinien być za np 120kg ciebie i bagazu razem.
ważysz 100kg mozesz wziac 20kg
wazysz 50kg mozesz 70kg
to
to linie lotnicze oszukują okradając za nadbagaż mimo ze cię zerżną za dziecko jak za dorosłego
ich główny koszt to waga = spalanie
2+2=4
https://www.ofeminin.pl/lifestyle/influencerka-plus-size-nie-odstapila-w-samolocie-pustego-miejsca-matce-z-dzieckiem/m1940j3
Po prostu kolejny sposób na dymanie klientów i każdy na
Absolutnie nie powinno być tak, że jak ktoś jest cięższy to płaci więcej - raz że to cyrk a dwa że to otwarta droga do innych dolar za wzrost, a potem już z górki.
Oczywiście pod kątem przyzwolenia społecznego, bo prawnie to jak linia lotnicza chce sobie kasować za nie umycie zębów to niech kasuje.