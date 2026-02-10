Wstrząsające zeznania strażaka. Widział ciała po wypadku Sebastiana M.
- Okazało się, że w samochodzie znajdują się ciała trzech osób. Ciężko opisać ten widok.cezars
najlepsze
Rodzina z małym dzieckiem smażyła się żywcem. Rodzice prawdopodobnie próbowali pomóc dziecku wydostać się z płonącego samochodu, wołali imię swojego synka. W tym czasie sprawca nie przejął się ich losem, nie zadzwonił po służby, tylko dzwonił do tatusia, żeby się z tego wywinąć.
On jest przekonany o tym, że mu się należy wolność i zrobi wszystko, żeby uratować swoje bogate dupsko.
