Później chcieliśmy wyciągnąć osobę dorosłą, która siedziała za kierowcą. Okazało się jednak, że dziecko miało nogi położone na nogach osoby dorosłej. Zmieniliśmy więc kolejność wyjmowania ciał - powiedział strażak.

Pokaż całość

Rodzina z małym dzieckiem smażyła się żywcem. Rodzice prawdopodobnie próbowali pomóc dziecku wydostać się z płonącego samochodu, wołali imię swojego synka. W tym czasie sprawca nie przejął się ich losem, nie zadzwonił po służby, tylko dzwonił do tatusia, żeby się z tego wywinąć.