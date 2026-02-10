Komenda Miejska Policji w Łomży wbrew przepisom nie udostępnia petycji
KMP w Łomży nie udostępnia żadnych informacji o petycjach co nie jest zgodne z prawem. FCC zażądało od pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Łomży mł. insp. Piotra Kleja udostępnienia wszystkich petycji adresowanych od 2015 roku do KMP w Łomży BIP Łomżyńskiej Policji.kopareczka-222
Komentarze (12)
W końcu to instytucja zaufania publicznego
@ukradlem_ksiezyc: Wbrew obiegowej opinii policja w Polsce ma prawa oskarżyciela publicznego tylko w zakresie wykroczeń. A tu mówimy prawdopodobnie o przestępstwie (przekroczenie/niedopełnienie obowiązków). Tym zajmuje się prokuratura i tam trzeba zgłaszać podejrzenia przestępstw.
Policja może oczywiście prowadzić śledztwa w sprawach przestępstw, ale pod nadzorem prokuratury. Bo to prokuratura ma u nas prawa
No ale dobra, o co dokładnie afera. Wysłane zostało pismo, jak widzę ma datę 10 lutego 2026, ile tam czasu mają na odpowiedź? Miesiąc? Jak nie udostępnią to wtedy można robić aferę, a na razie to temat z d...
Jak nie udzielą informacji publicznej to najwyżej złamią kolejny przepis (policja przynajmniej odpisuje, w przeciwieństwie do niektórych urzędów/instytucji), ale afera jest już za złamanie powyższego.
No i chat-control niepotrzebny, reszta to kultura.