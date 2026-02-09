Policjanci we współpracy z gangsterami podrzucali n-------i i fabrykowali dowody
Trzęsienie ziemi w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie.JWP1
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Trzęsienie ziemi w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie.JWP1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (54)
najlepsze
@Brylant: Nie trzeba się podciągać na drążku, żeby narobić komuś problemów, prawny monopol na p-----c i bezkarność też pomaga.
W tej formacji oficjalna wersja jak i taka jak wyzej jest rownie prawdopodobna, bo patologii nie brakuje.
I tradycyjnie dodam czym się różni gangus od policjanta? Policjant ma odznakę i mundur!
( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ