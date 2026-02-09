Musieli by się również przyjrzeć komendzie powiatowej u mnie. "Mylycja" bawi sie tu czasem grubo na koszt lokalnych "bysnesmenów", którzy np. W rok z jednego ledwo kulającego sie TIRa cała flota nowych volvo bez kredytu. Inny mechanik paputrak z garażu wielki warsztat, pełno dobrych specjalistów opłaconych i ogromną wille bez kredytu. ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ Pokaż całość