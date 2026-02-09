Tak, wycinam reklamy z YouTube
Masz prawo nie patrzeć na reklamy. Omijanie reklam nie jest przestępstwem ani wykroczeniem. Blokuję reklamy i się tego nie wstydzę.redmad
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Masz prawo nie patrzeć na reklamy. Omijanie reklam nie jest przestępstwem ani wykroczeniem. Blokuję reklamy i się tego nie wstydzę.redmad
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (77)
najlepsze
Jeszcze.
Rzućcie, kiedy się to stanie? W 2030? W 2024? Może w 2050?
@Sleepypl: Lata 90, były 10 lat temu więc jakoś 2001-2009 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale za to druga strona medalu: Miliardy z oszustw zasilają serwisy społecznościowe. Przerażająca skala procederu w Polsce i Europie
- https://www.bankier.pl/wiadomosc/Miliardy-z-oszustw-zasilaja-serwisy-spolecznosciowe-Przerazajaca-skala-procederu-w-Polsce-i-Europie-9080678.html
@BArtus: już się leciutko zaczyna, nie możesz przełączyć karty przeglądarki w trakcie reklamy, masz patrzeć albo zrobić przerwę od telefonu ¯\(ツ)/¯