Ciekawe, kogo narodowe Seby by biły, gdyby nagle z Polski zniknęli wszyscy obcokrajowcy. Bo co do tego, że natychmiast znaleźliby sobie nowego wroga oblegającego twierdzę, nie mam najmniejszych wątpliwości.



Tacy ludzie za swoje niepowodzenia obwiniają wszystkich, tylko nie siebie. Wystarczy, że jakiś Grzegorz Braun czy inny szarlatan wmówi im, że mieliby wspaniałe życie, gdyby tylko nie ci Ukraińcy, geje, czy kto tam się napatoczy i więcej im nie trzeba.