Polacy brutalnie pobili Ukrainki pod Warszawą. Kobiety trafiły do szpitala
Dwie Ukrainki zostały brutalnie pobite w Pruszkowie pod Warszawą. W sprawie zatrzymano cztery osoby jak ustalił reportlubieDuzeiGrubeKredki
Komentarze (140)
@Kacp3r3k:
Oczywiście, problem to polityka historyczna i przypominanie o krzywdach za której Ukraińcy nigdy nie odpowiedzieli, i co do których nie chcą się przyznać ani pozwolić na ekshumację ofiar, a co więcej zbrodniarzy tych dziś gloryfikują.
Należy zatem zaprzestać przypominać o tym, bo jacyś chuligani pobili Ukrainki.
Ma to sens...
I pozdrów kolegów P-------i ze Znicza. Jeden sie bał bić kobietę to zabrał kolegów. Prawdziwi mężczyźni, elita narodu na jaką
Tacy ludzie za swoje niepowodzenia obwiniają wszystkich, tylko nie siebie. Wystarczy, że jakiś Grzegorz Braun czy inny szarlatan wmówi im, że mieliby wspaniałe życie, gdyby tylko nie ci Ukraińcy, geje, czy kto tam się napatoczy i więcej im nie trzeba.
Byłyby pytania
"Za kim jestes?"
"Masz fajka?"
"Co sie patrzysz?"
A potem bez czekania na odpowiedź dostajesz wpierdziel
@Bertrandy: Taki Seba to idealny materiał na oprawcę w czasch wojny. Grabiliby i mordowali swoich zamiast walczyć z wrogiem.
podałeś 64 000 dla jednego województwa Wielkopolskiego, czemu nie całej Polski? Mała pomyłka do korekty.
Dla całej Polski mamy też 400 tys, ale liczby nie da się stwierdzić, bo każde źródło twierdzi inaczej. Ale dobrze, że się zgadzamy.
Tak właśnie się niszczy lewacką narracje,