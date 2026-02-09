Wyszło video z pobicia Ukraińca przez Polaka w autokarze jadącym do Holandii
Ponad miesiąc temu dałem wpis na mikro o tym co widziałem- jakimi patusami są polskie sebki jadący zagranicę do pracy. Jeden z nich (pijany i nafukany) dotkliwie pobił Ukraińca jadącego w autokarze. Po miesiącu wyszło video z tego zdarzenia- zobaczcie skalę tego zezwierzęcenia ...Adek92
https://wpolityce.pl/kryminal/752723-brutalny-rozboj-w-warszawie-wpadl-grozny-gang-ukraincow
@CrytekPL: Nie tylko legalne ćpanie, bardzo dużo patoli nie ćpa, za to chleją jak p------i. Wyjechali, bo nie musisz nic umieć - dostajesz łózko (w pokoju np. z 6 innymi facetami), robotę po 12 godzin, 400euro tygodniowo do łapy i zadowoleni.
Jeżeli waszą odpowiedzią na obawy tych ludzi, zamiast próby zrozumienia i rozwiązania ich problemów, będzie ich wyzywanie i zaszczucie, to będzie powtórka z 2015 roku:)
@Pepperek: No niestety, sporo lewactwa jest w Polsce i potem mamy takie rzeczy:
https://wykop.pl/link/7885427/wlodzimierz-czarzasty-gloryfikuje-armie-czerwona-i-mowi-ze-wyzwalala-polske
Włodzimierz Czarzasty gloryfikuje Armię Czerwoną i mówi, że wyzwalała Polskę
@typowyhomar: wjedź do psychiatryka może lepiej (－‸ლ)
@ahmed-reyk:
Generalna Gubernia, rok 1941, wykopizowane.
- Ale spokojnie, panowie, tu nie da się nic ocenić bez początku filmu z fragmentem o co poszło. Może ten Żyd wcześniej na przykład opluł tego
Komentarz usunięty przez moderatora
z doświadczenia wiem że nasi przyjaciele ze wschodu niejednokrotnie potrafią prowokować takie sytuacje a potem zgrywać pokrzywdzonych
@dobrodziejstwo_inwentarza: Jest mnóstwo rzeczy które usprawiedliwiają danie komuś w mordę.
@Long-Position-Investor: Może pobił wyklętego banderowca, gdzie problem?