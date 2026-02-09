BLIK rewolucjonizuje przelewy w euro. Duma z Polskiego BLIKa.
Stało się to o czym mówiło się w kuluarach europejskiego fintechu od miesięcy. BLIK zrealizował pierwszy w historii pilotażowy przelew w walucie euro z hiszpańskiego systemu Bizum bezpośrednio na polski numer telefonu.itsygo
Komentarze (89)
Trochę szkoda, że BLIK nie jest już systemem pozabankowym, a jedynie API do karty/konta. Była by większa niezależność od banków.
Płacisz kartą i masz chargebacka.
Poza tym BLIK świetnie się nadaje do oddawania pieniędzy znajomym.
🔹 Mastercard został udziałowcem PSP (właściciel BLIKA) w 2020 r., wykupując część akcji i stając się siódmym udziałowcem na równych zasadach z polskimi bankami.
Na czym zatem polega ta rewolucja BLIK'a? Że to tak szybko będzie działać na/z polskie konta?
SEPA leciał jakieś 24 godziny…