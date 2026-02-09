Najlepszy karton jest z 200-letnich bieszczadzkich drzew
Lasy Państwowe dopłacają miliony do deficytowych wycinek w sercu Bieszczad tylko po to, by puszczańskie buki trafiły do słowackich młynów. Tam stuletnie drzewa są mielone na tanią tekturę, która wraca do nas w formie kartonów i biurowych mebli.tamagucci
Trociny, kora, samo drewno. Do dziś te zasady u siebie stosuję. Drzewo rośnie często dłużej niż my żyjemy, trzeba je traktować z szacunkiem. Jak ktoś ma czas, albo jest kilku li
Gospodarka leśna w Polsce to dramat. Sami leśnicy uważają, że dobrze robią, że nie dają się zestarzeć lasowi powyżej 100 lat. Bo las bez starych drzew to zdrowy las.
Takich głupot w Polsce jest co nie miara. A o tym jak to wygląda zapraszam