Zarobki lekarzy i pielęgniarek mocno wzrosną o 8,82%
Płace minimalne w ochronie zdrowia od 1 lipca mają wzrosnąć o 8,82 proc. Jakość leczenie na pewno też wzrośnie...iggy_p
Komentarze (93)
Za podwyżkami dla salowych/pielęgniarek i pozostałego personelu jestem ZA, ale nie dla lekarzy :).
PATOLOGIA
Jeden z lekarzy niedawno się tu chwalił, że sporo specjalizacji zostaje bez obsady, bo wszyscy studenci pchają się na najbardziej popularne a potem spokojnie znajdują zatrudnienie. To tak, jakby 100% studentów szło na informatykę i wszyscy znajdowali zatrudnienie jako informatyk, nie mielibyśmy kim budować domów, a starzy budowlańcy którzy byliby całowani po stopach za odebranie telefonu w sprawie nowego zlecenia i rzucali by sobie stawki bez limitu, twierdzili, że
Tak, wykończeniowcy będą teraz leczyć, a glazurnicy operować
Żałujecie im?? Było się uczyć!!
Lekarz rezydent 10500 /
Pielęgniarka specjalistka 11500 / 8200
Lekarz specjalista 12900 / 9200
Pozostali około 9000 / 6500