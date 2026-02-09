Patrzę na cennik Fiat Grande Panda, wygląda w miarę OK jak na miejskie auto, patrzę na cenę i wersja elektryczna jest o 40 (słownie CZTERDZIEŚCI) procent droższa od spalinowej (125 tys. vs 89 tys.) Ta różnica nie wynika z kosztu produkcji, bo elektryk z silnikiem od odkurzacza jest na pewno tańszy, a wyłącznie z chciwości (zwanej strategią). No dobra, dochodzi koszt baterii, ale przy tej pojemności, to nie przekracza on 15 tys. Pokaż całość