Chorzy nie dożywają decyzji. Rodziny wysyłają adresy cmentarzy
18letnia Hania zmarła miesiąc temu na złośliwy nowotwór kości. Komisja, której zadaniem było orzec, czy należą jej sięlubieDuzeiGrubeKredki
Komentarze (57)
Na pacjentów nie ma. Są za to na skazanych i dla "artystów"
dlatego smieszy mnie "swietosc zycia" od poczecia az do naturalnej smierci, kltora konczy sie po porodzie