A wiecie że istnieją choroby niesklasyfikowane, nierozpoznane? Są ludzie cierpiący na choroby utrudniające lub uniemożliwiające funkcjonowanie, są bez diagnozy lub z błędną diagnozą - wtedy zazwyczaj na podstawie wyrywka objawów lub z obszaru psychiatrii. Osoby takie nie otrzymują leczenia, odbijają się od drzwi do drzwi lekarzy, bez skutecznej pomocy. Ciężko o stopień niepełnosprawności jak i jakiekolwiek świadczenia, są krytycznym błędem systemu, którego istnienie każdy usiłuje odepchnąć jak najdalej od siebie i wyprzeć.