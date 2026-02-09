Morderstwo na UW. Mieszko R. niepoczytalny - nie stanie przed sądem
Sprawca morderstwa na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego Mieszko R. był niepoczytalny w chwili ataku i nie stanie przed sądemray7
Komentarze (146)
najlepsze
Najprawdopodobniej spędzi resztę życia w pokoju bez klamek
Psychiatryk to było coś pewnego
3 lata u świrów i wolny
@Woyteq: Współczuje życia w wyidealizowanym świecie XD. Nie wiesz za bardzo jak świat działa, co?
Widzę, że od razu podejrzewasz spisek i szwindel. To klasyczna pułapka myślenia z Pułapek poznawczych Kahnemana. Masz tu kilka błędów, które łączysz w jedną historię:
Heurystyka dostępności czyli „wszystko, co znam, musi być normą” sprawia, że pamiętasz tych, którzy udawali chorobę i wyciągasz z tego wniosek, że każdy tak
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Taki morderca za chłopaka to jak skarb, bo psiocha ma wręcz przekonani, że misio dla niej byłby gotowy nawet zabić.
Też mówią o kwestii ewentualnego zwolnienia z
W więzieniu był poza celą godzinę dziennie, w psychiatryku drzwi pokoju nie były zamknięte, mógł wychodzić na korytarz kiedy chciał, tylko z budynku nie mógł wyjść.