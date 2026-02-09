Myśliwi znowu ponad prawem. Strzały w środku wsi. Czekamy aż ktoś znowu zginie.
Rafał mnie obroni! - powiedział myśliwy, który w niedzielę 25 stycznia około godziny 11. 00, w miejscowości Białowieża (gm. Kamiennik, woj. opolskie) oddał strzały. Do wioski wjechał czerwony Nissan, którym poruszali się myśliwi. W tym miejscu oddano dwa strzały z broni palnej.krolkolow
Komentarze (49)
https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-mysliwy-ktory-zastrzelil-zolnierza-nie-trafi-do-aresztu,nId,7181178#crp_state=1
@WirujacaStupka: nie wiem kto tak twierdzi na wykopie
@WirujacaStupka: poważnie? My myśleliśmy, żę tylko biedni i bez koneksji od lat mogą odpierdzielać na maksa. I to bez żadnych
Ale nadal nawalony, tym gorzej dla zwykłych ludzi
Czyli minęły już dwa tygodnie. I co policja zrobiła przez ten czas?! A przecież miała numery rejestracyjne. Gość powinien mieć na drugi dzień wjazd na chatę antyterrorystów, zarekwirowaną całą b--ń a najlepiej jego też do aresztu.
