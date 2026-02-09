Ludzie sami nie wiedzą czego chcą. Jedni mają problem z odstrzałem w miejscowości, nawet jeśli wydał zgodę wójt/burmistrz/prezydent. Inni psioczą, że nikt nic nie robi z dzikami i rujnują im działki, ogródki itd. Najlepiej by chcieli te dziki na lasso łapać. Nikomu nie dogodzisz, póki ludzi się nie wyedukuje.