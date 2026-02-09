Dolni Morava - niezwykłe atrakcje blisko granicy z Polską.
Tylko 2 metry zabrakło, by Sky Bridge obronił tytuł najdłuższego mostu pieszego na świecie. Nie zmienia to faktu, że jest to duża atrakcja Dolnej Morawy. Obok znajdziesz 710-m ścieżkę w obłokach Sky Walk, zjazd bobslejem oraz kilometry tras narciarskich i rowerowych. Resort dopełnia basen ze Spalukasz-piernikarczyk
Wydaje mi się, że jak ktoś na narty (ale poziom zaawansowania musi być bo tam stoki są dość strome) i dodatkowo
Bilet normalny, łączony obejmuje wjazd kolejką krzesełkową, wejście na Sky Walk i Sky Bridge, zjazd mamcią kolejką górską (bobslejami) lub kolejką linową.
1270 koron ≈ 216 zł
Dostępne są również inne, tańsze warianty biletów, również osobno na każdą atrakcję.
Całodobowe karnety narciarskie od 690 koron ≈ 120 zł.
W pobliżu jest duży, płatny parking.
Rowerowo mnie wymietło w kosmosa. Inna sprawa, że nic innego nie widzialem, ale jako absolutnie początkujący wypożyczyłem sobie rower, też zaraz przy stoku- elegsncko mnje tam poprowadzili. Wyciag jest przystosowany do transportu rowerów, ale jego