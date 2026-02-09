Tak naprawdę to chyba najlepsza pora na sprzedaż InPostu ze względu na konkurencję. Allegro powoli się na nich wypina, a inne firmy wciąz rozwijają sieć punktów odbioru przesyłek i mam wrażenie, że jest już ich więcej niż samych inpostowych paczkomatów. Orlen, DHL, DPD, Pocztexy, a nawet Żabki i większość sklepów spożywczych - generalnie ogranicza cię jedynie wyobraźnia, gdzie chciałbyś odebrać paczkę. Z roku na rok sektor ogólno pojętej kurierki się zwiększa, ale Pokaż całość