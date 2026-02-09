InPost przejęty przez Fedex
"Konsorcjum złożone z firm: Advent Investment, A&R Investments Ltd., FedEx Corporation oraz PPF Group zawarły porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPost S.A. po cenie 15,60 EUR za akcję"o__0
Komentarze (262)
@o__0: co z nią? jak ostatnio sprawdzałem to działała ...
@muckfods: na własne życzenie dodaj.
@honorowy_dawca_nasienia: Lotos przejął MOL.. a nie czekaj
- paczkomat -> paczkomat: 2x21zł, nadana w sobotę, dziś do odbioru
- jakikolwiek inny dostawca (szukałem przed wysyłką) 2 x minimum 35 zł
@kasza332: InPost od dawna nie jest skupiony na Polsce.