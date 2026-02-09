Czy będziemy płacić za metry, których nie da się użyć?
"W trosce o konsumenta Państwo może zmusić nas do płacenia za balkony, schody i skosy jak za normalne metry mieszkania. Nowa ustawa deweloperska zamiast chronić kupujących, otwiera furtkę do podbijania cen za przestrzeń, w której nawet nie da się stanąć. Już nie wspominając o chaosie przy umowach..WinoDominoISpiew
Komentarze (46)
najlepsze
@kudlaty1992: XDDDD
Faktycznie, w każdej chwili dosłownie. Potrzebujesz powiększyć pokój na 1 przyjęcie rodzinne, fik mik i ściana przestawiona XD
Masz minusa za pisanie głupot.
Odsyłam do normy i jej przeczytania ze zrozumieniem. Już jest stosowana i jako jedyna może stanowić podstawę do obliczania powierzchni zabudowy, całkowitej, netto i użytkowej. Tak, powierzchnia klatki schodowej jest wliczana w rzucie poziomym na jednej kondygnacji w.przypadku lokali wielopoziomowych dokładnie tak samo jak liczymy powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego.Artylul o kompletnie niczym. Mało tego, norma ujmuje wyłączenia z powierzchni użytkowej baaaaaardzo szerokie.
Ma się klikać i straszyć.
Deweloper nie miałby wyboru przy obliczaniu powierzchni mieszkania, ale już cenę za metr przecież może obniżyć, jeśli cena mieszkania wyjdzie za duża
Ciekawe,choć pomysł rzecz jasna nie jest nowy. Ruscy tak u siebie robią.
Przerabiają balkony na pomieszczenie choć bez ogrzewania.
Ale jest gdzie rower trzymać albo inne weki.