Obejrzałem caly materiał i nie widzę tego połączenia kosztów energii z czkawką Niemieckiej gospodarki. Koszt energii w Niemczech jest większy niż w Chinach bo wynagrodzenia w Niemczech są większe niż w Chinach. Udział energii elektrycznej w finalnym produkcie jest niewielki. To że w krajach wysokorozwiniętych nie opłaca się produkować nie jest spowodowane przez koszty energii elektrycznej ( może kilka %) a przez koszty pracy.Szkodliwe to jest mówienie że