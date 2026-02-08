Niemcy (po cichu) odchodzą od Zielonego Ładu?
Zielony wał już nawet Niemcom nie pasuje. A wy jak tam? Butelki do skupu posortowane?pangkor
Komentarze (51)
najlepsze
Niemcy i ich naukowcy, to jednak specjaliści są. Chcieli zaorać przemysłową konkurencję z krajów Europy Wschodniej ekologią, normami i emisjami a zaorali samych siebie. Co prawda europejski przemysł ciężki wykończyli koncertowo.
Katastrofie gospodarczej winne są EKO-debilizny, odejście od taniej energii z węgla, podatki od CO2 i ideologia konieczności powstrzymania naturalnych zmian w przyrodzie.
Obejrzałem caly materiał i nie widzę tego połączenia kosztów energii z czkawką Niemieckiej gospodarki. Koszt energii w Niemczech jest większy niż w Chinach bo wynagrodzenia w Niemczech są większe niż w Chinach. Udział energii elektrycznej w finalnym produkcie jest niewielki. To że w krajach wysokorozwiniętych nie opłaca się produkować nie jest spowodowane przez koszty energii elektrycznej ( może kilka %) a przez koszty pracy.
Szkodliwe to jest mówienie że
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: obrazek bez uwzględnienia 9mld dopłat do PGG
Co ma zielony wał do sortowania butelek. Na zachodzie robiło się to jakieś 10-15 lat przed nami. Granie na niedorozwiniętych szarych komórkach niektórych
Autor nawet obiektywnego źródła informacji nie zamieścił.
Co to za kompleks polaczka i stawianie Niemca za wzór?
Tak się składa, że Niemcy mają system kaucyjny już od 2003 roku i raczej nie zamierzają z niego rezygnować, więc sarkazm z d--y. Na poziomie "u was za oknem też planeta płonie?", więc od razu wiadomo, że za znaleziskiem stoi jakiś debil a'la Berkowicz.
Zielony ład w Niemczech był forsowany i klepnięty przez zielonych którzy rządzili wtedy krajem. Czy to był sabotaż opłacony przez ruskich nie wiem ale się domyślam.
A system kaucjowy w DE też działa całkiem sprawnie i ma sens. To że p0lscy rządzący wprowadzili to nieudolnie to już nie wina samego systemu.
@chandler-bing: Ogólnie polskie społeczeństwo ma dalej ten bardzo dziwny syndrom srania do własnego gniazda i życia w poczuciu bycia gorszym od innych. Nie dalej jak dziś ktoś mi nawet pisał, że H&M i Zara to robią dobre jakościowo rzeczy a Reserved, 4F i tam wiadomo inne Polskie marki to g---o xD Bo wiadomo Polskie marki nie są aż tak światowe
@przeciwko78: tak, bo myję w bidecie p0lski brudasie, a ty dalej rozmazuj g---o papierem zasciankowcu.
@dzem_z_rzodkiewki: To jeszcze nic. Ogólnie to jest bardzo dobry temat jak ludzie potrafią podjeżdżać na przykład jakimś bmw x5 na losowe osiedla żeby wyrzucić śmieci i nie płacić za wywóz xD