Kiedyś miałem taką sytuację, że na rondzie jadący na sygnale wóz strażacki zgubił wąż gaśniczy. Mocno zdziwieni byli jak pojechałem za nimi na miejsce akcji z wężem w bagażniku. Wtedy to po prostu ktoś dal ciała i zapomniał zamknąć drzwi. Nie zdziwiłbym się jakby i w tym wypadku było zwalanie odpowiedzialnosci