"Zdarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja"
W niedzielę w nocy druhowie z OSP Pinczyn (woj. pomorskie) zostali okradzeni w czasie udzielania pomocy przy kolizji drodowej. Z wyposażenia zniknął sprzęt do zabezpieczenia miejsc, w których dochodzi do wypadków.darino
Komentarze (41)
Trzeba kupić nowy sprzet
@Basiura89:
No to połamać nogi też.
Mam nadzieję, że takiemu się spali mieszkanie doszczętnie, a strażacy rozłożą tylko ręce. Niech karma wróci.
Kradzież z drugiej strony jest dość prawdopodobna, bo dysk ustawiasz z dala od pojazdu, nikt go w czasie akcji nie pilnuje, więc ryzyko