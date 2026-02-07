Brad Arnold nie żyje. Piosenkarz miał 47 lat
Brad Arnold, wokalista i współzałożyciel amerykańskiego zespołu rockowego 3 Doors Down, zmarł w sobotę po walce z rakiem.nightmeen
Komentarze (54)
najlepsze
@niedorzecznybubr: obyś Ty żadnego nie zostawił...
Nigdy nie byłem jakimś fanem, ale nie przeszkadzało mi, kiedy ich namiętnie puszczali, się nóżką tupało.
Czyli po prostu tak wcześnie zaczął kariere :O
( ͡º ͜ʖ͡º)