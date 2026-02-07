Epstein pytał Gatesa, jak pozbyć się wszystkich biednych ludzi
Z e-maila z 2011 r., który ujawniono w lutym 2026 r., wynika, że Epstein rzekomo zapytał Billa Gatesa: w jaki sposób możemy pozbyć się biednych ludzi jako całości.51431e5c08c95238
https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%2010/EFTA02020599.pdf
Da radę. Porównaj Polskę i USA - zupełnie inne skale. U nas osoby skrajnie biedne to te z "wyboru" (poddały się). W USA z powodu systemu - 2/3 bezdomnych pracuje, a duża część niebezdęomnych.żyje w g---o przyczepach i domach z gównolitu.
Jak rozwiązać problem głodnych i bezdomnych.(ewentualnie biednych)
Głodni muszą zjeść bezdomnych (biednych )( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bez biednych by nie było bogatych bo warstwa społeczna z której się czerpie korzyści by zniknęła
@Linnior88: pijany lub naćpany był.
Nie ma znaczenia ile masz czy ile zarabiasz. Jak zarabiasz 4x tyle co inni to stać cię na "dwóch niewolników", którzy będą za ciebie robić to, na co nie masz ochoty. Jak zarabiasz 10x tyle to już jest potencjał na all inclusive w tym zakresie. I tak można
Zakop.