Seba w golfie spycha rowerzystę
Kierowca uderzył rowerzystę prawym bokiem Pokaż co było wcześniej za 3, 2, 1 ....kiero_profesjonal
Komentarze (53)
1. Kierowcy to debile
2. Z-----e prawo. Drogi rowerowe są robione dla tabelek w excelu,
@Mariusz357: lol. Jak długo mieszkasz w Espania, bo mam zgoła inne odczucie a poruszam sie tam wszelkimi środkami komunikacji.
Jechałeś kiedyś po hiszpańskich rondach? :)))))
Jedyne do czego można się przyczepić to brak sygnalizacji zmiany pasa przez rowerzystę. Nie usprawiedliwia to jednak działań kierowcy i mam nadzieję, że go dojadą.
@pietro137: wezmę sobie takiego kraza (pic real) i będę taranował samochody osobowe zaparkowane na chodnikach w miejscach gdzie jest to zabronione. Możesz nie usprawiedliwiać moich manewrów ale parkujący nie są bez skazy.
@pepedros:
Ale tam jest ścieżka rowerowa i tego rowerzysty nie powinno tam być.
==>Nawet polski Pan Samochodzik jeździł niemieckim folkswagenem <==