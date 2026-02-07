Jestem kolarzem, jestem pieszym, jestem motocyklistą i kierowcą osobówki. Mam całkiem dużo empatii do każdego na drodze. Ale w Polsce ja się boję o swoje życie wsiadając na rower bardziej niż wsiadając na motocykl... Wystarczy wyjechać do Hiszpanii, żeby zobaczyć jak powinno być, kiedy na drodze każdy ma takie samo prawo. W Polsce mamy dwa podstawowe problemy:

1. Kierowcy to debile

2. Z-----e prawo. Drogi rowerowe są robione dla tabelek w excelu, Pokaż całość