Niemieccy konduktorzy boją się sprawdzać bilety. "Chcemy żyć"
Brutalny atak na konduktora w niemieckim pociągu zaognił i tak już napiętą sytuację związaną z pracownikami kolei w Niemczech. 36-latek został pobity ze skutkiem śmiertelnym przez 26-latka jadącego bez biletu, co było zaledwie jednym z 3 tys. przestępstw popełnionym w minionym roku...PustynnyDuch
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
Jak w ogrodku masz chwasty to je zwalczasz, a nie ignorujesz i sie dopasowujesz do nowych warunkow. A znow patrzac z innej perspektywy to chcemy byc
To, że mają problem z polityką wewnętrzną (i są trzymani za mordę w imię poprawności politycznej) dopełnia obrazu.
Na moje, to niech gniją. Tyle że chcą ten syf rozrzucać teraz dookoła niczym gnojówke po polu. I tu
Wpuścili ludzi o mentalności plemiennej u których nie wykształciło się myślenie kategoriami społecznymi i teraz wielkie zaskoczenie.
@ubijakitopiel: wystarczy być żulem albo jechać na mecz piłki kopanej. Wtedy nikt ci mandatu za brak biletu nie da
Jak tam można w---------ć z "manslaughter", czyli nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Nieumyślne spowodowanie śmierci to powinno być jak magazynier się zapląta w swetrze i kogoś widlakiem rozjedzie, a nie zabije człowieka przy okazji popełnienia innego przestępstwa.
Wolałbym fekalne rumuństwo uprawiać niż być prawnikiem, bez kitu.
Jakiż przypadek ze od 2015 (poczatek kryzysu migracyjnego) sytuacja ulega stalemu pogorszeniu?
https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-ponad-1000-incydentow-i-przestepstw-dziennie-niemcy-maja-pro,nId,22459687
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej