Kiedyś śmialiśmy się z zachodu i ich wariatów przyklejających się do asfaltu, tęczowych oszołomów LGBT i niebinarnych juleczek, a dziś to wszystko mamy i u nas. Prędzej czy później podobnie będzie również z imigrantami. Polaczki są zbyt durne żeby zapobiegać, zawsze wszyscy będą mądrzy po szkodzie i nikt nie będzie poczuwał się do winy. Zobaczcie na to co dzieje się teraz z Mercosurem, KPO, Zielonym Ładem i ETSem, zawsze to ci drudzy. Pokaż całość