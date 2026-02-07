Somalia cz .3 Piraci i uchodźcy
Link do serii BezPlanu: https://www.youtube.com/watch?v=_C5X0lH--Rk&list=PLxvi52O0l5Y2NKF14preBdBJkkKwuhqYy&index=3TomClon
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Link do serii BezPlanu: https://www.youtube.com/watch?v=_C5X0lH--Rk&list=PLxvi52O0l5Y2NKF14preBdBJkkKwuhqYy&index=3TomClon
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
W książce jest dużo więcej szczegółów ale film całkiem przyjemnie się ogląda.
Bardzo brakuje mi takiego dziennikarstwa.
To tacy ludzie powinni dostawać nagrody, a nie lisy czy inne polityczne trole.