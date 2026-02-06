Populacja szopów praczy w Niemczech wymknęła się spod kontroli
Pomimo odsztrzału ponad 200.000 szopów rocznie ich populacja w Niemczech stale się powiększa. Szacuje się że w 2025 roku było ich 1,6 do 2 mln osobników. Te miło wyglądające zwierzęta sieją spustoszenie w lokalnych ekosystemach oraz w miastach, przenoszą również wiele groźnych patogenówboboliwo
https://youtu.be/LPSIsufbmHs
@kjungst: Już są. Artykuł z 2024.
https://zielona.interia.pl/przyroda/news-szopy-sieja-postrach-w-polsce-nie-oszczedzaja-nawet-bocianow,nId,6114047
@boboliwo: No, czyli dokładnie tak jak koty.
https://youtube.com/shorts/q8do26Q-fjE
Powinno się je odstrzeliwać.
Poza tym sa szkodnikami z bardzo dużym polem rażenia. Potrafią być agresywne i niebezpieczne.
Ostaszewska jeszcze nie wrzuciła na pejsa smutnego zdjęcia z jakimś bełkotem o holokauście szopów?