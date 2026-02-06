Chiny przejęły 80% rynku robotów humanoidalnych. Zachód został w tyle
Chiny objęły zdecydowane prowadzenie w wyścigu o dominację w segmencie robotów humanoidalnych, zdobywając około 80% światowego rynku. Skala przewagi nad konkurencją z USA, Europy i Japonii nie pozostawia wątpliwości co do nowego układu sił w jednej z najbardziej strategicznych branż przyszłości.FredOnizuka
Kiedyś też były futurystyczne wizje robota który robi pranie i
@haxx Chodzi o zastąpienie ludzi w prostych pracach zachowując kompatybilność z ludzkimi przedmiotami.
Na chwilę obecną takie roboty raczej mają wykonywać prace bardziej niż wyglądać, i póki co póki wynajęcie człowieka nie jest droższe póty takie roboty
16k robotów globalnie i tu się rodzi pytanie czy przypadkiem Chińczycy sami tego rynku nie tworzą kupując własne produkty.
@HabaHabaZutZut: tego rynku który właśnie powstaje.
@Erk700: https://coub.com/view/4akss4
plus humanoida to jednak dostosowanie do istniejącej infrastruktury, taki zadaniowiec to jednak będzie miał po gore
@Arkass: Na 100% to nie będzie zero-jedynkowa
@ivan-grozny997: I to wszystko już jest i świetnie sprawdza się w dużej skali ale... kosztuje ogromne pieniądze - do każdego stanowiska trzeba zrobić osobny projekt, zaprogramować indywidualnie więc nadaje się wyłącznie w dużej skali i relatywnie prostych czynności.
Żaden robot nie uprasuje koszuli i jej
to nie jest fake!
powazne roboty nie sa humanoidalne bo to cholernie nieefektywne