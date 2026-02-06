Były policjant ruszył z kamerą
Państwo z dykty.
@dafto: Jaka ustawa jak u nas kuleje egzekwowanie tego co mamy.
Wystarczyłaby sumienna praca policji przez kilka tygodnie i yebanie ludzi mandatami zamiast pouczeniami.
@konto_testowe12:
najlepsze, ze jak on byl policjantem, to nie wystawial mandatow, bo "lepiej pouczyc" xD i to byl powod dla ktorego byl "gorzej traktowany"
@Tomek3322: osobiście zgłaszam kuriera DPD za blokowanie mi wjazdu pod blok. Za każdym razem pytam SM o wynik interwencji - gość dostał 9 (!!) mandatów za to samo w przeciągu ostatnich 5 miesięcy.
Dziś o 11 zgłosiłem go dziesiąty raz. Ten sam kurier, to samo auto. Ludzie to debile
@dawid131:
i to dwa razy - raz ustanawiajac zakaz a pozniej go praktycznie likwidujac xD