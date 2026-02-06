To jak sie parkuje, to najlepszy dowod jakim sie jest czlowiekiem. Mi przez mysl by nie przeszlo wjechac na trawnik czy zastawic chodnik. Nie mowiac juz o parkowaniu na zakazie. No, ale to jak widac nie jest egoizm, tylko spryt wedlug niektorych. Ograniczenia praw wyborczych powinny byc powiazane z mandatami za takie wykroczenia xD