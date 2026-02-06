To koniec Poczty Polskiej? "Ostatnia szansa na ratunek przepadła"
Wielka fuzja na rynku kurierskim przechodzi do historii. Orlen i Poczta Polska właśnie ogłosiły, że rezygnują z połączenia sił w ramach Orlen Paczki.Poludnik20
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 149
- Odpowiedz
Komentarze (149)
najlepsze
To co wziales za dawke psychotropow bylo data waznosci tychże( ͡º ͜ʖ͡º)
@ThisIsAComment: znajdź mi paczkomat w Nasicznem - odpowiadam - najbliższy 10 km w Wetlinie.
Uprzedzam - komunikacji brak, zasięgu tel/net brak, net i tel jedynie przez stacjonarkę ew. starlink.
Co Pan na to? Takich miejsc w Polsce są tysiące. Kolejne: Muczne - 14 km do paczkomatu, Ustrzyki Górne (siedziba SG, GOPR oraz placówka Parku Narodowego) - 14,5 km.
Gdybyśmy sobie uświadomili ten prosty fakt, o wiele łatwiej byłoby to ratować i utrzymywać do czasu wyparcia przez doręczenia cyfrowe (czyli pewnie ze 20-30 lat).
@MaxiuBaxiu: To w każdej pipidówie można umieścić terminal i posadzić urzędnika odwalającego dupogodziny, który pomoże obywatelowi dostać się do jego skrzynki elektronicznej i wykonać kopie otrzymanych pism czy to w postaci cyfrowej czy, w ostateczności, w formie papierowej.
@Seddd: Zamawiam paczkę z zagranicy przez DHL. Elegancko mogę przekierować do punktu odbioru. Mam notyfikacje o każdej zmianie statusu i lokalizacji paczki. Zamawiam paczkę z zagranicy i niestety jest wysłana pocztą. Pewnego razu do biura (zawsze zamawiam tam, bo w domu przez większość czasu mnie nie ma) przychodzi pani listonosz. Chce ode mnie 8.5 zł
@cyganztorunia: i bardzo dobrze, już 2 razy bony upominkowe dostałem od nich bo poczta mimo obecności w domu paczek nie doręcza - ba, nawet awizo się nie chce przywieźć - tylko mail że do odbioru w oddziale. I to nie zamawiane do jakiejś pipidówy tylko 50 000 miasta na Śląsku
Poczta w 2026 działa nadal tak sobie, niestety konkurencja ją zjada.
Przy takim potencjale placówek, taboru czy ogólnie doświadczenia przy odpowiednim zarządzaniu mogłaby być nr 1.
Zacząłbym od odpowiedników paczkomatów przy każdej placówce. Ale wtedy nie byłoby już nic do podziału pod stołem w zarządzie.
@fonderal: pocztex ma najtansze przesylki jak nadasz w punkcie (doreczenie juz pod drzwi) - czasami ktos wybierze kuriera to najtanszy zwykle 17-18zl a pocztex 12-13zl przy mniejszych paczkach, a tak jak mowisz, przy jakichs niestandardowych tez kosmiczne koszty, + male przesylki zagraniczne na poczcie mozesz wyslac poleconym i zaplacisz niewiem ile teraz 22-25zl gdzie kurierem to pewnie z 80
@CrytekPL: Może i bym uwierzył w te bajki, jakbym nie miał wątpliwej przyjemności skorzystania z ich "usług". Takie samo g---o jak PP.