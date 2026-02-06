Ale najważniejsze że jest SCT

Najważniejsz w tej sprawie jest to, że odbudowuja pałac Saski. Spółka złożyła wniosek, wojewoda podpisał i będą teraz organizować badania archeologiczne. Poza tym co jak co, ale betonu w Warszawie stale ubywa. Idźcie narzekać na elektryków, że tną stare drzewa przy słupach elektrycznych nie zważając na SCT XD. Sam mam ambiwalentne odczucia wobec odbudowy tego pałacu, ale jak już zadeklarowali, że go odbudują to niech coś robią,