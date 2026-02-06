R--ź drzew w parku w centrum Warszawy
W ciągu kilku dni z rejonu Ogrodu Saskiego od pił drwali padły 74 drzewa. Ale najważniejsze że jest SCTCoDwa
Najważniejsz w tej sprawie jest to, że odbudowuja pałac Saski. Spółka złożyła wniosek, wojewoda podpisał i będą teraz organizować badania archeologiczne. Poza tym co jak co, ale betonu w Warszawie stale ubywa. Idźcie narzekać na elektryków, że tną stare drzewa przy słupach elektrycznych nie zważając na SCT XD. Sam mam ambiwalentne odczucia wobec odbudowy tego pałacu, ale jak już zadeklarowali, że go odbudują to niech coś robią,