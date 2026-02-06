Policja w Dino. Pracownicy mówią o wyzysku, mobbingu i pracy ponad siły
Skala naruszeń Prawa pracy jest tam tak duża, że związkowcy złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Obecnie w tej sprawie prowadzone są czynności przez policję.Anakee
Taaa
Ulubiony sklep xd
Kilka lat temu gdy miałem papier po 200 zł. to też był mój
to tak jak u mnie w każdej biedronce a każda co najmniej 2 razy większa od dino.
Jeżeli pracownicy uważają że są wyzyskiwani i pracują w nieodpowiednich warunkach to się zwalniają! Tak to powinno działać!
Właściciel siłą rzeczy musiałby polepszyć warunki pracy, podobnie było z Biedronką, kobiety pracowały w pieluchach przy kasie bo nie mogły iść do toalety! Jak się zaczęły zwalniać to pracodawca poszedł po rozum do głowy