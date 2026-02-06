Policjantka z płockiej komendy zgubiła b--ń służbową i amunicję.
Policjantka prewencji z Płocka zgubiła służbową b--ń wraz z amunicją. Prawdopodobnie wypadła jej na stacji benzynowej. Nic się nie stało, można się rozejść :DBuckshot_00
Zadzwonił na najbliższy posterunek policji że znalazł coś co było bronią. No posterunku powiedzieli mu że skoro to jest w tak złym stanie to żeby to zabrał i przywiózł na komendę, że nie będą
Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Manipulacja wizerunkiem gdzie zrzuca się winę na kogoś innego
