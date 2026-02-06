Komisja Europejska wzywa do radykalnego obniżenia podatków na energię
Zimno, więc piekło zamarzło. Wyciekły zalecenia Komisji Europejskiej (projekt) dla krajów członkowskich. Obniżyć VAT, obniżyć akcyzę, odrzucić opłaty dodatkowe. Celem jest radykalne obniżenie cen energii. Bruksela się obudziła?artur-kielbasinski
Komentarze (98)
Te same, które nie wahały się przesunąć osi obrotu Ziemi budową zapory trzech przełomów.
UE to pomysł dobry, ale ludzie nią rządzący to ludzie odklejeni, którzy w większości nie mają pojęcia co robią.
Ale podatki, dopłaty, inne dziwne rzeczy to widać działają średnio i w sumie chyba z niekorzyścią dla wszystkich szarych obywateli.
Rok przed wojną i rok po wojnie ETS1 kosztował mniej więcej tyle samo a ceny wyebało w górę. Cóż mogło być przyczyną hmmmm - czyżby uzależnienie się od surowców rosyjskich?
Coś się chyba Niemcom nie spina w PKB czy chodzi o powolna likwidację przemysłu? Może w końcu dotarło, że sama Europa nie ocali świata i należy korzystać z tanich i trwalych opcji pozyskiwania energii.
@Mete: może i by zasiliły, gdyby nie droga w stronę ograniczenia chowu zwierząt, przez np podnoszenie podatku za mięso.
bo jak ja biedny randomik z wykopu od lat piszę albo tania energia albo zielona energia- tego się jeszcze długo nie da połączyć a na budowę atomu musimy poczekać min, 10 lat.
@IlikeTrains: naszego węgla kamiennego nie da się kopać z konkurencyjną ceną. Ostatnie kopalnie wychodzące na plus przestaną wychodzić na plus za 10-20 lat max
Oczywiście nie mylić z brunatnym węglem który wychodzi mega tanio
A może by tak wycofać to szaleństwo z ETS i ETS2?
Lepszy efekt uzyska się zachętami i postępem technologicznym który będzie niósł korzyść i poprawiał konkurencyjność
Czy już pożar w brukselskim burdelu osiągnął taki poziom że nawet d... eurokratów są zagrożone?