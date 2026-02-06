Piszę poniekąd w nawiązaniu do artykułu z głównej: https://wykop.pl/link/7884195/w-tej-okolicy-na-polowaniu-zastrzelono-16-latka-mysliwi-strzelali-z-samochodu
Za każdym razem jak czytam w artykule, że myśliwy tłumaczy się z zabójstwa "bo myślałem, że to dzik" albo "pomyliłem z dzikiem" to mnie krew zalewa. Dlaczego? Już tłumaczę. Nie zagłębiając się ani w szczegóły ani w przepisy, można by rzec - na chłopski rozum, jak polujesz w dzień to widzisz do czego strzelasz, prawda? No prawda. Jak polujesz w nocy to wykorzystujesz do tego odpowiedni sprzęt (noktowizja, termowizja), prawda? No prawda.
Noktowizor działa na zasadzie zbierania i wzmacniania światła. Praktycznie każdy noktowizor wykorzystywany do polowania doświetla sobie teren doświetlaczem światła podczerwonego. Widziany w nokto obraz wygląda jak oświetlany latarką...tyle że jest czarnobiały. O coś takiego (dziki na jakieś 50 metrów): https://dai.ly/k5PemsoNLoLZd5EQCSw
Termowizor działa poprzez detekcję promieniowania podczerwonego (ciepła) emitowanego przez wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera absolutnego. Obraz widziany w termo wygląda tak, że im obraz cieplejszy tym jaśniejszy (albo ciemniejszy, w zależności od trybu). Coś takiego (dziki na jakieś 60-70 metrów): https://dai.ly/k6zpFWiwSfziztEQDcA
Do czego zmierzam? Na początek obejrzyjcie i porównajcie te dwa filmy:
https://dai.ly/k7gcoIZYRqyuC6EQDg6
https://dai.ly/k3dLNre2iVlgn3EQDgY
Dla lepszego zobrazowania jak widzi to myśliwy to pomniejszcie okno odtwarzacza i przybliżcie wzrok (nokto i termo ma mały wyświetlacz, który trzyma się przy oku).
To samo miejsce, ta sama odległość (około 350 metrów), ten sam sprzęt (niska średnia półka za 4 tyś zł - minimum dla komfortowego oglądania zwierzaków). Pomijając różnicę warunków atmosferycznych (zima i delikatna mgła) - widać różnicę między człowiekiem a dzikiem?
Każda taka pomyłka powinna być traktowana jak działanie z premedytacją. Ciągniesz za spust by zastrzelić - robisz to celowo. Jak nie rozpoznałeś celu to masz problem. Wielki problem. Teoretycznie...
@tenloginnieistnieje: Nie zapominaj o kluczowej roli dyspozycyjnego sędziego. Sam obrońca, choćby naurwiał fikołki jak wentylator, to sam nic nie może. Najczęściej robi szoł pod obserwatorów i wypełnia odpowiednio akta sprawy, by były podkładki. Ale kluczowy jest zawsze g@wno-sędzia, który na to pozwala i bierze z połykiem.
Mamy patologiczną kastę wyniosłych a głupich, butnych i patologicznie niezawisłych
@piotr-lebek: dokładnie. Kim był ustali się później...( ͡° ͜ʖ ͡°)
@tenloginnieistnieje dodawaj lenny'ego bo nie kumają sarkazmu
To podkładka pod niższy wyrok od zaprzyjaźnionego dyspozycyjnego sędziego, który nierzadko pije razem z tymi łajzami myśliwskimi.
-O k---a Krzysiek sorry, nie chciałem! Sam wypalił!
-...
-Dobra c--j, powiem że to był dzik.
2. Wiele osób ma wyobrażenie o myśliwych, że to sami lekarze, prawnicy i lokalni janusze biznesu. A wbrew pozorom masa tych ludzi nie ma za dużo kasy i stać ich jedynie na stary karabin a nie na bajery takie jak noktowizja.
3. W każdej grupie ludzie znajdzie się kilku debili, więc i wśród myśliwych niestety znajdzie się
Nie napisał, że tak sie nie robi, tylko jakie jest prawo.
no nie prawda - w wiekszosci korzysta sie z lunet optycznych i tlumaczenie ze pomylka to nie zadna linia obrony a potwierdzenie ze strzelajacy zlamal zasade rozpoznania celu a nie proba unikniecia odpowiedzialnosci bo to wobec prawa niczego nie zmienia
poza tym jeszcze niedawno wszyscy mieli pretensje ze mysliwi zaczeli uzywac termo i nokto "bo zwierz nie