Piszę poniekąd w nawiązaniu do artykułu z głównej: https://wykop.pl/link/7884195/w-tej-okolicy-na-polowaniu-zastrzelono-16-latka-mysliwi-strzelali-z-samochodu

Za każdym razem jak czytam w artykule, że myśliwy tłumaczy się z zabójstwa "bo myślałem, że to dzik" albo "pomyliłem z dzikiem" to mnie krew zalewa. Dlaczego? Już tłumaczę. Nie zagłębiając się ani w szczegóły ani w przepisy, można by rzec - na chłopski rozum, jak polujesz w dzień to widzisz do czego strzelasz, prawda? No prawda. Jak polujesz w nocy to wykorzystujesz do tego odpowiedni sprzęt (noktowizja, termowizja), prawda? No prawda.

Noktowizor działa na zasadzie zbierania i wzmacniania światła. Praktycznie każdy noktowizor wykorzystywany do polowania doświetla sobie teren doświetlaczem światła podczerwonego. Widziany w nokto obraz wygląda jak oświetlany latarką...tyle że jest czarnobiały. O coś takiego (dziki na jakieś 50 metrów): https://dai.ly/k5PemsoNLoLZd5EQCSw

Termowizor działa poprzez detekcję promieniowania podczerwonego (ciepła) emitowanego przez wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera absolutnego. Obraz widziany w termo wygląda tak, że im obraz cieplejszy tym jaśniejszy (albo ciemniejszy, w zależności od trybu). Coś takiego (dziki na jakieś 60-70 metrów): https://dai.ly/k6zpFWiwSfziztEQDcA

Do czego zmierzam? Na początek obejrzyjcie i porównajcie te dwa filmy:

https://dai.ly/k7gcoIZYRqyuC6EQDg6

https://dai.ly/k3dLNre2iVlgn3EQDgY

Dla lepszego zobrazowania jak widzi to myśliwy to pomniejszcie okno odtwarzacza i przybliżcie wzrok (nokto i termo ma mały wyświetlacz, który trzyma się przy oku).

To samo miejsce, ta sama odległość (około 350 metrów), ten sam sprzęt (niska średnia półka za 4 tyś zł - minimum dla komfortowego oglądania zwierzaków). Pomijając różnicę warunków atmosferycznych (zima i delikatna mgła) - widać różnicę między człowiekiem a dzikiem?