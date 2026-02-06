Najbardziej śmiać mi się chce z tej afery która Nawrocki zawetował, ustawa która dotyczyła tylko psów i miała wejść po 12 miesiącach, komuch czarzasty nawet łańcuchy na szyję zakładał, później wyszło że złożono projekt prezydenckiej ustawy ze zmianą że dotyczy wszystkich zwierząt i miała by obowiązywać po 6 miesiącach