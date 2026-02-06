Kanał zero o patologii dotyczącej psów
Ogromne sumy pieniędzy idące na utrzymywanie patologii jak do tego doszło nie wiem dlatego warto obejrzeć powyższy materiał dziennikarski. Czy media podchwycą temat? Czy będzie to paliwem do kolejnych bezpodstawnych i agresywnych ataków politycznych na prezydenta?PaczeIokinka
- 29
W twojej ocenie ilu ludzi w blokach trzyma psa na łańcuchu? A jeśli trzymasz go na łańcuchu na podwórku to równie dobrze zamiast tego
doda dopóki flexowała się z żurkiem i ekipą rudego to była git bo ratuje zwierzęta
a jak się spotkała z nawrockim i wytarła podłogę mopem z czystej wody to nagle poszedł przekaz że charity washing i pewnie też ją niedługo z ruskimi połączą XD
Jak się zanosiło im karmę dobrej jakości to właściciele schroniska potrafili ją zabrać dla swoich pociech a tym ze schroniska dawali i tak najtanszy syf.
Aktualnie sama nazwa powoduje niechęć.
I filmow nie włączam, mimo że temat wydaje sie ważny.
Ogólnie lubiłem chłopa ale widzę że teraz jego materiały są dla kompletnych de..li. W takiego odbiorcę przynajmniej wydaje się celować.
@glupiJakWyborcaKonfederacji: powiedział wykopek co nawet nie potrafi sprawdzić co dalej się działo, a jedynie próbuje zaplusowac obrażając innych. Tak dla informacji to dzięki Stanowskiemu zamknęli zbiórkę na ponad 15 mln a teraz ty się pochwal komu w ciągu roku pomogłeś? https://www.youtube.com/live/EMl6DUri6Po?si=_zWNLWBfDr7WS0Ui