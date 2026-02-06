Jak wyglądają małe przetargi w Polsce
Jak często wyglądają przetargi w Polsce na przykładzie Miasta Świeradów-Zdrój. Podczas sesji Rady Miasta Świeradów-Zdrój 28 stycznia 2026 r. Pan Robert zabrał głos w sprawie przetargów na utrzymanie zieleni miejskiej i nakreślił jak mniej więcej wygląda to od strony innego mniejszego przedsiębiorcy.dziorki
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
@modzel: nie umiem tego wytłumaczyć, ale dokładnie to samo odczucie miałem :-D widać, że mówił szczerze, ręka rękę myje i najgorsze, że te "układy układziki" mają się coraz lepiej
No i w punkcik, można się rozejść.
Żaden urzędnik nie wychyli du..ska nawet jak widzi niesprawiedliwość, bo straciłby pracę. I za co wtedy spłaci kredyt i pojedzie do Włoch na wakacje, już nie wspomnę że nie pochwali się niczym w pracy bo jej nie będzie miał. Zobaczcie jak głosują radni w waszych miastach i dlaczego wciąż trzymają się przy korycie. Bo
@ProstyHuop:
pod pewnymi wzgledami - tak, jest
Szkoda chłopaka... widać, że dobry Mirasek.
Ale cóż....kto w Polsce żyje w Rosji się nie śmieje.
na legalu poprzez odpowiednio przygotowane specyfikacje ?
podzielili przetarg na mniejsze zeby nie trzeba bylo publicznie tego oglaszac i poszly zaproszenia tylko dla znajomych krolika
CBA: no tak sie nie powinno robic ale mozna, nastepny !
druga rzecz:
w przetargu daju mozliwosc dorzucenia do 50% wartosci przetargu jesli cos tam
A potem można się rozejść i dalej kraść zgodnie z procedurami.. ¯\(ツ)/¯