O ile jestem w stanie zrozumieć to że opieka nad dzieckiem z taką niepełnosprawnością jest cholernie wymagająca to nie rozumiem jak można pomyśleć o zagłodzeniu takiej osoby. Szczególnie przez matkę.



Zabójstwo z litości ma jakieś uzasadnienie, można nawet pokusić się o przemyśleniu motywu litości w stronę samego zabójcy. Ale głodem? Ta baba zasługuje na sznur a nie 25 lat w ośrodku wczasowym.