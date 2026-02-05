Wyrok 25 lat więzienia dla Marzeny K. słuszny. P-----c ma płeć.
Prokuratura nie złożyła apelacji w sprawie Marzeny K., która jest oskarżona o usiłowanie zabójstwa niepełnosprawnego syna. 8 miesięcy maltretowania i znęcania się. Baba dostała 25 lat. Hej spurek - coś ci się narracja rozjeżdza.Buckshot_00
Rodzice, a czasem tylko matka pozostaje często sama z wysiłkiem ponad ludzkie możliwości, bez perspektyw poprawy. Sam poświęciłem z żoną dużo. Za dużo. Nie żałuję. Jednocześnie rozumiem. Czasem wysiłek i cierpienie wszystkich zaangażowanych (i chorego i rodziny) nie ma sensu. Szczególnie
@MagicznyLolek: gdyby nie to to by ciebie na świecie nie było
o śmierć
Zabójstwo z litości ma jakieś uzasadnienie, można nawet pokusić się o przemyśleniu motywu litości w stronę samego zabójcy. Ale głodem? Ta baba zasługuje na sznur a nie 25 lat w ośrodku wczasowym.
