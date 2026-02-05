co za brednie przecież dot teraz aby dostać dopłaty to pole musiało być uprawiane, czyli ktoś ponosił koszty i zyski. Ale nie może być tak że jak ktoś ma po rodzicach/dziadkach parę hektarów i za przysługę sąsiad mu się polem zajmuje (on mu zwraca za koszty uprawy a bierze kasę za plony) teraz wszystko musi być na właściciela ziemi. po prostu jeszcze większa inwigilacja. po prostu taki właściciel paru hektrarów będzie zmuszony Pokaż całość