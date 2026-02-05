Od marca koniec dopłat dla "pseudorolników"
Od 15 marca zacznie obowiązywać nowy system przyznawania dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Nowe przepisy wymagają od właścicieli gruntów dowodu realnej działalności rolniczej w postaci minimalnych kosztów lub przychodów na hektar. To koniec dopłat "za samo posiadanie ziemi".byferdo
Komentarze (76)
najlepsze
Na roli raczej inne mechanizmy.
Przykład z mojej rodziny. Ktoś udostępnia swoje pole sąsiadowi, aby nie stało ugurem. Sąsiad ma kasę z uprawy, ktoś z dopłat i takich tam... Teraz ten układ zostanie zachwiny. Jak to będzie zobaczymy. Ja to widzę tak, że oba chłopy będą miały więcej biurokracji. Bo przedsiębiorczy poradzą sobie. Biurokracja to nie droga
@PrezesBoss: Tam nie ma niczego o KRUSie tylko jest o dopłatach bezpośrednich. Mam nadzieję, że za malowanych "KRUSowców" też się wezmą...
Tyle, że takich jest całkiem sporo, ot taki bonusik do roboty na etacie.
500 zł to wystarczy żeby 3 razy ogórki opryskiem na mszyce ręcznie opitolić - a przecież trzeba paliwo do ciągnika, nawóz,
@chilon: Ja pracuję na etacie i całe gospodarstwo z etatu utrzymuję. Co prawda mam tylko kilka hektarów i kilkadziesiąt kur na wolnym wybiegu, ale trzymam to wszystko tylko po to, żeby w razie W być samowystarczalnym. Nic nie sprzedaję, wszystko na własny użytek.
Pół Małopolski się zesra bo tam każdy ma po hektarze, siedzi na KRUSie i robi na czarno albo za granicą.
Często jest tak że we wsi to może jest jeden a czasem żaden rolnik który się utrzymuje z gospodarki.
Już lata temu rolnicy chcieli dopłat nie od ziemi tylko od sprzedanych towarów, bo każdy wiedział że będą z tego tylko machlojki.
Trzeba ziemię uprawiać więc co za różnica kto bierze dopłaty skoro ziemia jest uprawiana.
ustawa jest kolejnym martwym przepisem który pewnie będzie dotyczył paru tysięcy "włascicieli ziemskich", a ci mali pseudo rolnicy dalej będa ciągnąć dopłaty...
@pinochet: Jakbyś siał to byś wiedział, że do tego potrzebne jest paliwo i nawozy. ¯\(ツ)/¯