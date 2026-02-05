Archiwum słuchowisk radiowych
Niedawno natrafiłem na ten kanał na youtube. To prawdziwa skarbnica dla osób, które radio taktują z ogromnym sentymentem i szacunkiem. "Teatrzyk Zielone Oko", "Radiowy Teatr Sensacji" i sporo innych. Jeśli lubisz słuchać audiobooków to może być coś fajnego również dla Ciebie. Serdecznie polecam.kacyk77
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
Koło miał plan na podpisaniem umów bezpośrednio z twórcami, pomijając pośredników, żeby można było kupić sobie utwór za parę centów.
Kim Dotcom był niewygodny dla ..
Spotify oraz usługi VOD Netflix:
Spotify zostało założone w 2006 roku w Szwecji przez Daniela Eka i Martina Lorentzona, a oficjalnie wystartowało jako publiczny serwis streamingowy 7 października 2008 roku.
Netflix (usługa VOD/streaming) został uruchomiony 16 stycznia 2007
- SRADIOWY! Za książki się weź lepiej!
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Potem daje się "ściągnij" i wszystko ściąga.
Więc wydaje się, że da radę.
Spróbuję pobrać, najwyżej dam znać.