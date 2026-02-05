Niedawno natrafiłem na ten kanał na youtube. To prawdziwa skarbnica dla osób, które radio taktują z ogromnym sentymentem i szacunkiem. "Teatrzyk Zielone Oko", "Radiowy Teatr Sensacji" i sporo innych. Jeśli lubisz słuchać audiobooków to może być coś fajnego również dla Ciebie. Serdecznie polecam.