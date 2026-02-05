Rośnie bunt w chemii. Regulacje kosztują firmy zbyt wiele
Europejska branża chemiczna znajduje się w coraz trudniejszym położeniu. Ten kluczowy sektor gospodarki cierpi nie tylko przez wysokie ceny energii, ale również coraz bardziej oderwane od rzeczywistości dyrektywy Unii Europejskiej. W efekcie coraz trudniej mu walczyć z konkurencją z Chin czy USA.Bobito
Komentarze (25)
Niemożliwe chemia stoi na gazie i ropie? Szok.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Uuu trzeba to ocenzurować bo czuję tu krytykę w stronę elit europejskich.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ps: jak widać się niestety sprawdza patrząc na wskaźniki przemysłowe, jak i ceny gazu u prądu dla konsumentów po uwolnienieniu zamrożonych cen.
Masz tutaj dzisiejszy artykuł Onet o tym samym.
https://businessinsider.com.pl/firmy/kryzys-strategicznego-dla-polski-sektora-tysiace-miejsc-pracy-zagrozonych/7m5hbgd
