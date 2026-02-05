W Luksemburgu owszem, nie placi sie podatku od typowo "gieldowych" zyskow kapitalowych, ALE... Trzeba byc wlascicielem danego aktywa minimum przez 6 miesiecy. Jezeli sprzeda sie z zyskiem przed uplywem 6 miesiecy, to ten przychod jest W PELNI OPODATKOWANY i jest wliczany do calkowitych przychodow w danym roku podatkowym (skala podatkowa od 8 do 42%).