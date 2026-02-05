A to pewnie jak Meloni, którą wybierano na hasłach antyimigranckich, a jak już doszła do władzy, to pontonieros dalej wpływają do Włoch jak do siebie. Ba, dzięki takim jak ona mamy pewność, że w ramach relokacji nie zabraknie pogłowia na przydział dla Polski. Cała zachodnia Europa w tej kwestii to zakłamani hipokryci i póki rzeczywiści ich gadka nie przełoży się na czyny to ma się czym emocjonować.