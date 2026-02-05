Dania na wojnie z imigrantami. Lewicowa premier szokuje Europę
"Z zewnątrz przybywają ludzie, którzy popełniają poważne przestępstwa i nie szanują naszych wartości i stylu życia. Nie sądzę, żeby było dla nich miejsce w Europie i powinni zostać wydaleni" - mówi lewicowa premier Danii.wredny_bombelek
Aj waj wy wykopki, żebym to ja Lewicowiec musiał bronić rządów konserwatystów włoskich ( ͡º ͜ʖ͡º)
@bleblebator: Znowu populista wrzuca swoje mądrości. Nawet nie posiadasz wiedzy nt. polityki imigracyjnej Danii i w ogóle polityki tego kraju.
Tylko szczucie ci dobrze wychodzi, pewnie uruchomiłeś się na jej lewackość xd
A Kopenhaga fajna, czyściutka.
W ciągu tego roku deportowano ponad 2500 Gruzinów a do tego rząd Tuska aktywnie działa na rzecz zniesienia ruchu bezwizowego między Gruzją i UE https://1tv.ge/lang/en/news/polish-pm-considers-suspending-visa-free-travel-for-several-countries-including-georgia/?utm_source=chatgpt.com