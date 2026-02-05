Jesteśmy krajem zrzutek. Z cierpienia zrobiliśmy walutę i teraz mamy problem
Wystarczy chwila scrollowania, poruszający post, zdjęcie, krótki opis dramatu i przycisk Wesprzyj. Wydaje się, że jeśli milion osób zobaczy taki apel i każda dorzuci zaledwie 5 zł, problem zniknie.lelele112233
@vojtas123: tak chocby w USA był, ktos zbiera 5 mln na jakies eksperymentalne leczenie w USA, nikt nie da gwarancji że leczenie sie powiedzie i potem sie dziwisz ze NFZ tego nie refenduje
rodzicom sie nie dziwie ze zbieraja kase jak jest cień szansy na uratowanie
Na wykopie pojawiła się dziwna zbiórka,:
https://wykop.pl/link/7883189/prosba-o-pomoc-dla-osieroconego-14-o-latka-po-pozarze-domu
Poprawcie mnie jeśli się mylę ale..... Czy możliwe jest żeby inicjator zbiórki niejaki Radosław Sobczak, działał na rzecz poszkodowanego 14. letniego chłopaka, bez jego zgody?, albo czy możliwe jest aby tę zgodę uzyskał od prawnego opiekuna chłopaka ( zakładam że jest nią BABCIA tego 14. latka), osoby starszej, nieświadomej na co udzieliła zgody?
Prośba o pomoc dla osieroconego 14-o latka po pożarze domu
Uratowaliśmy konia w złym stanie od rzeźni, daj 10 tys. miesięcznie na utrzymanie, bo trafi do niej ponownie, a my nie mamy pieniędzy na jego utrzymanie.
A nic tak nie podnosi mi ciśnienia, jak zbiórka milionów na leczenie nieuleczalnej choroby w Izraelu, w Meksyku, czy w USA. Oczywiście po zbiórce efektem leczenia nikt się
To że jesteśmy krajem zrzutek to zasługa rządzących, zamiast zlikwidować 800+ trzynastki, babciowe i przekazać tę pieniądze na leczenie chorych dzieci często śmiertelnie. To od lat przejadamy masę pieniędzy. Tak mało się rodzi dzieci w Polsce a nie ratujemy dzieci, nastolatków których jest szansa uratować. No ale wymiana społeczeństwa jest na rękę KOPISowi.
Problemem jest ciągłe gadanie o tym jak to służba zdrowia jest zła kiedy jest państwowa, a nie prywatna w rękach lobbystów. Owszem ma ona swoje bolączki i trzeba jat porządnie zreformować, ale to jedyny kierunek niż darwinowska społeczność, która wprost głosi, że przetrwają tylko najsilniejsi (czyt. Najbogatsi).