Już 3 razy skradziono auta z parkingu wrocławskiego lotniska... lawetą!
Na teren parkingu wjechała laweta, załadowała samochód i odjechała. Sprawa wyszła na jaw, kiedy właściciel auta przyleciał z wakacji i chciał odjechać... Parking nie jest strzeżony, ani dozorowany, jedynie monitorowany. Teraz opracowują system, który nie będzie wpuszczał nieupoważnionych lawet.wilgaroksa
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
@Petururururu: 6-7 cieciów, ~40 tys. miesięcznie
I tyle w temacie o odpowiedzialności ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Tak wiem że jest punk 5834 regulaminu.
10 lat temu mialem wypadek samochodowy pod Warszawa. Dwupasmowka, zima, slisko, kamery zamontowane na sygnalizacji swietlnej i pobliskim sklepie wielkpowierzchniowym. Jechalem prawym pasem obo mnie drugie auto, ktore w pewnym momencie zaczlo zmieniac pas i centralnie zepchnelo mnie na barierki,